Чем уникальны новые планирующие бомбы УПАБ-1500Б, которые ВКС России начали применять в СВО

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России начали применять в ходе спецоперации бомбы УПАБ-1500Б, которые оснащены комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Какими характеристиками обладает новое оружие РФ и какие цели оно поражает, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Василия Дандыкина.

По словам собеседника «ВМ», УПАБ-1500Б применяется для поражения наземных и надводных малоразмерных прочных и особо прочных целей типа усиленных железобетонных укрытий, командных пунктов, железнодорожных мостов, военных кораблей, транспортных судов и др.

— Бомба способна поразить самые прочные укрытия, которые невозможно взять иными средствами, — уточнил эксперт. — Как правило, снабжают УПАБ-1500Б такие самолеты-носители, как Су-24 и Су-25, а также бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-35. Преимуществом бомбы является ее способность после сброса направляться прямо по заданной траектории.

Дальность точки сброса составляет не менее 50 километров, что является весьма огромным расстоянием, подчеркнул Дандыкин.

По его словам, система наведения у УПАБ-1500Б — инерциально-спутниковая. Рулевой привод газовый, питание от воздушного баллона, боевая часть — фугасно-бронебойная. Длина бомбы около 5 метров, диаметр — 0,4 метра, полная масса 1500 килограмм, а масса боевой части — 1010 килограмм.

Дандыкин отметил, что новые бомбы уже были применены вблизи самого мощного укрепрайона на Донецком направлении — Авдеевке.

Эксперт назвал новые бомбы весьма мощным оружием, которое, по его мнению, приведет к успешному проведению военных целей.

— Более того, у украинской стороны нет аналогов, которые могли бы сравниться с представленной моделью УПАБ-1500Б, или средств, которые способны отразить атаку этих бомб, — добавил специалист.