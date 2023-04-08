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Приметы и советы

Маск раскритиковал попытку Пентагона «зачистить» Twitter после утечки в Сеть секретных данных

Юлия Курганова
В мире
Маск раскритиковал попытку Пентагона «зачистить» Twitter после утечки в Сеть секретных данных
Фото: NASA

Американский бизнесмен, владелец соцсети Twitter Илон Маск резко отреагировал на сообщения о попытках Пентагона удалить из Сети посты с «секретными» документами по конфликту на Украине.

— Вы можете полностью удалить вещи из интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть, — с иронией написал он в своем аккаунте.

Пентагон занимается расследованием утечки в соцсети секретной информации о ситуации на Украине, а также о планах Североатлантического альянса касательно военной помощи Киеву. Об этом 6 апреля сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя военного ведомства США. По сведениям журналистов, в интернет утекли документы, датированные началом марта.

7 апреля издание New York Times сообщило, что новая порция секретных документов Соединенных Штатов об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. Аналитики утверждают, что утечь могли более 100 документов, а чиновники заявили, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Украина Утечки данных Пентагон Twitter Илон Маск
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