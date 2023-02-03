Трамп считает, что США должны усадить Россию и Украину за стол переговоров

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтону стоит вести переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине и умереннее подходить к вопросу поставок Киеву оружия. Таким мнением политик поделился в четверг, 2 февраля, в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Говоря о возможности поставок Соединенными Штатами истребителей F-16 Украине, Трамп подчеркнул, что Вашингтон должен вести переговоры о мире в регионе. Экс-президент США заявил, что хотел бы, чтобы Россия и Украина «сражались в последний раз».

По мнению бывшего американского лидера, европейские союзники Вашингтона должны «делать гораздо больше», поскольку в настоящее время «Европа делает лишь малую часть того, что делают США».

— Конечно, этот [конфликт] плох для всех, но Европу он затрагивает куда сильнее, чем нашу страну, — подчеркнул экс-президент Соединенных Штатов, слова которого приводит ТАСС.

В конце января Трамп заявил, что слабость и некомпетентность действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны.