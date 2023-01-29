Трамп заявил, что слабость Байдена поставили мир на край третьей мировой войны

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Слабость и некомпетентность президента Соединенных Штатов Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны. Такое мнение высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

— Своей слабостью и некомпетентностью Байден привел нас на край третьей мировой войны, — заявил он, выступая перед республиканцами в Южной Каролине.

Политик заверил, что в роли президента вернет «мир через силу». Также он подчеркнул, что если бы он был президентом США, то конфликта между Россией и Украиной не было бы.

Трамп добавил, что готов добиться мирного соглашения в течение суток через переговоры, передает РИА Новости.

27 января Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения на должность главы государства хочет создать систему противоракетной обороны над страной по типу «Железного купола», который есть в Израиле. По его словам, третья мировая война будет настолько ужасной катастрофой, что Первая и Вторая мировые войны покажутся всем «небольшими сражениями». Он уверен, что лучшим способом обеспечить недопущение катастрофы является приготовление к боевым действиям при помощи «не имеющих аналогов технологий несравненной силы».