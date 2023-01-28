Трамп хочет создать аналог «Железного купола» над США

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения на должность главы государства намерен создать систему противоракетной обороны над территорией страны по типу «Железного купола» в Израиле. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в пятницу, 27 января, в его собственной социальной сети Truth Social.

— Мир стал гораздо более опасным. Нет опасности больше, чем смертельная угроза ядерного и гиперзвукового оружия, — подчеркнул Трамп.

По его словам, третья мировая война будет настолько ужасной катастрофой, что Первая и Вторая мировые войны покажутся миру «небольшими сражениями». Политик уверен, что лучшим способом обеспечить недопущения этой катастрофы является приготовление к боевым действиям при помощи «не имеющих аналогов технологий несравненной силы».

Когда Трамп станет главнокомандующим, он будет работать с военными и Конгрессом над тем, чтобы создать систему противоракетной обороны над США. По его словам, она должна стать «произведением искусства», как «Железный купол», который сейчас защищает от ракетных ударов Израиль.

Накануне Трамп заявил, что ему понадобился бы один день, чтобы урегулировать конфликт на Украине.