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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобился один день, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

— Если бы я был президентом, военный конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел. Но даже теперь, будь я президентом, смог бы договориться о прекращении этой ужасной и быстро набирающей обороты ситуации в течение 24 часов, — написал он в социальной сети Truth Social.

В свою очередь официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что конфликт на Украине может быть завершен в случае заключения «большой сделки» между Россией и Западом. Сделка должна будет урегулировать более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком, в противном случае противостояние затянется надолго, заключил он.

Создать условия для решения кризиса на Украине готовы и страны Шанхайской организации сотрудничества. По словам генерального секретаря ШОС Чжана Мина, страны — члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или как минимум близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам.