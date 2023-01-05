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Генсек ШОС заявил о готовности создать условия для решения кризиса на Украине

Егор Провоторов
В мире
Генсек ШОС заявил о готовности создать условия для решения кризиса на Украине
Фото: Минобороны РФ

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать благоприятные условия для решения кризиса на Украине, заявил в четверг, 5 января, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

По его словам, страны-члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или как минимум близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам.

Чжан Мин подчеркнул, что после начала украинского кризиса организация уделяла ему пристальное внимание и поддерживала Москву и Киев в том, чтобы они продолжали устранять разногласия, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, двигались навстречу друг другу, достигли мира и урегулировали конфликт средствами мира, политики и дипломатии.

— Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы, — добавил генсек ШОС.

По словам Чжан Мина, также государства-члены организации продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на территории Украины, пишет РИА Новости.

В минувшую среду, 4 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Италия никак не может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, поскольку поставляет вооружения на Украину и всецело поддерживает эту сторону конфликта.

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