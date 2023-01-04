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Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом

Евгений Белоусов
В мире
Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом
Фото: МИД РФ

Оказывая поддержку Украине и снабжая ее оружием, Италия никак не может стать посредником в русско-украинских переговорах. Такое заявление сделала в среду, 4 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями, — заявила она.

Захарова подчеркнула, что многие западные страны предлагают себя в качестве посредника, чтобы «вклиниться» в переговорный процесс ради личной выгоды, передает ее слова официальный сайт МИД.

Недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом он добавил, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только «после международного суда».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров касательно Украины.

Украина Мария Захарова Россия Италия
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