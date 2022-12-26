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В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

Евгений Жуков

Сюжет: 

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В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров касательно Украины. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о готовности российской стороны идти на переговоры на условиях Киева, пресс-секретарь президента России указал, что Москва всегда ориентировалась исключительно на свои цели и здравый смысл, передает РИА Новости.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом он добавил, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только «после международного суда».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит, решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает специалист.

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