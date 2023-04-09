NYT: Утечка данных о состоянии ВСУ осложнила отношения США с союзниками по НАТО

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Утечка данных о состоянии украинской армии осложнила отношения США со своими союзниками по Североатлантическому альянсу и вне блока. Об этом сообщило издание The New York Times.

— Утечка уже осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности Соединенных Штатов хранить секреты. Документы также могут навредить дипломатическим отношениям. Материалы доказывают, что Америка шпионит не только за РФ, но и за своими союзниками, — написано в статье.

Чиновники высокого ранга и разведчики, опрошенные изданием, отметили, что попавшие в Сеть документы являются оперативными и предназначены для высшего военного командования США.

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске. Бумаги датированы концом февраля — началом марта. В них говорится, как военное командование ВСУ оценивало обстановку в Артемовске на тот момент.

7 апреля издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов США об Украине, о КНР и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти о более чем 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.