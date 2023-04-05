«США катятся в ад»: в чем обвиняют Дональда Трампа и какое наказание ему грозит

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Суд в Нью-Йорке предъявил Дональду Трампу обвинение по более чем 30 пунктам. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение вновь возглавить Штаты. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось с Трампом

4 апреля Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где его взяли под арест на два часа. За это время у бывшего президента сняли отпечатки пальцев, но надевать на него наручники и фотографировать в анфас не стали, хотя формальная процедура это предполагает.

После этого Трамп вместе со своими адвокатами предстал перед судом. Там ему зачитали список из 34 обвинений по уголовным статьям. Главное из них — сговор с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года.

Экс-президент заявил судьям, что не признает себя виновным, и отправился в свою резиденцию во Флориде (меру пресечения ему не избрали). По дороге он опубликовал в соцсети сообщение:

— Слушание было шокирующим для многих, и не было «сюрпризов», следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было.

Американские СМИ назвали происходящее историческим и сюрреалистическим днем, грозящим, как отметил CNN, «еще больше расколоть страну». За 240 лет существования США бывшему или действующему президенту страны ни разу не предъявляли уголовное обвинение.

В чем обвиняют Трампа

Дело Трампа ведет окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. Свой пост он занял в январе 2022 года. Предшественники Брэгга отказывались вести дело против экс-президента, но сам он все же взялся за него, объяснив это появлением «новых улик и свидетелей».

Все обвинения, выдвинутые против Трампа, связаны с президентскими выборами 2016 года. По их итогам Трамп стал 45-м президентом США. Но, как считает прокурор, в период предвыборной гонки Трамп через своего юриста Майкла Коэна выплачивал деньги третьим лицам в обмен на неразглашение информации, которая могла бы навредить его репутации.

Так, в основе обвинения — выплата 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за 12 дней до выборов 2016 года. В обмен на эти деньги женщина должна была никому не рассказывать об интимной связи с женатым Трампом.

Сами по себе такие выплаты не нарушают закон, если средства на них выделяют не из избирательного фонда. Но в случае Трампа, по мнению прокуроров, все было иначе: Коэн получил деньги от компании Трампа (Trump Organization) задним числом — в 2017 году, при этом экс-президент «фальсифицировал деловые документы».

— Каждый чек был обработан Trump Organization и каждый чек был замаскирован под оплату юридических услуг, оказанных в определенном месяце 2017 года. <…> На самом деле не было никакого соглашения и адвокату не платили за юридические услуги, оказанные в 2017 году, — говорится в обвинительном заключении.

При этом Майкл Коэн уже успел отсидеть в тюрьме три года и вышел на свободу. В 2018 году его среди прочего признали виновным в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

Что говорят Трамп и его защита

Дональд Трамп отказался признавать себя виновным. После предъявления обвинений он выступил с речью в своем поместье во Флориде. По словам экс-президента, прокурор Элвин Брэгг предлагал ему урегулировать дело до суда, но Трамп «отказался в этом участвовать».

Также политик сделал еще ряд громких заявлений, в том числе в очередной раз раскритиковал администрацию президента Джо Байдена, отметив, что из-за нее мир стоит на пороге третьей мировой войны. И напоследок добавил:

— США катятся в ад.

В свою очередь адвокат Трампа Тодд Бланш назвал процесс против своего подзащитного «политическим». Такого же мнения придерживаются и опрошенные «ВМ» эксперты.

— Конечно, это политически мотивированное дело, — уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Правоохранительные органы используются для достижения политических целей, чтобы вывести Трампа из президентской гонки или нанести существенный урон его репутации с тем, чтобы избиратели отвергли его как скандального президента.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, уголовное преследование Трампа напрямую связано с его намерением участвовать в президентских выборах 2024 года.

Какое наказание грозит Трампу

Трампу вменяют обвинение по 34 пунктам. По данным Fox News, максимальное наказание по каждому из них — четыре года тюрьмы. Таким образом, теоретически Трампу грозит заключение на 136 лет.

Однако на практике такой суровый приговор маловероятен. Источник Yahoo News в правоохранительных органах Нью-Йорка сообщил, что за первое преступление такого рода «никто не попадает за решетку».

Американист Владимир Васильев полагает, что нынешнее дело против Трампа — «пробный шар» перед куда более серьезным обвинением федерального уровня, которое висит над политиком.

— Трампа могут обвинить в подготовке госпереворота и покушении на основы американского строя в связи с событиями 6 января 2021 года (штурм Капитолия трампистами — прим. «ВМ»), — говорит он. — По крайней мере, комитет Конгресса, который занимается расследованием этого эпизода, уже рекомендовал Минюсту привлечь Трампа к ответственности.

Следующее заседание суда по делу Трампа назначено на 4 декабря этого года. В это время президентская гонка в США развернется в полной мере. При этом, как отмечает Юрий Рогулев, судебное разбирательство формально не препятствует ведению кампании.

— Пока суд не признает за Трампом уголовное преступление, он может вести кампанию хоть из тюрьмы, — поясняет собеседник «ВМ».

Между тем суд над бывшим президентом может пошатнуть устои американского общества. В Белом доме уже заявили о готовности к народным волнениям.

— Трамп имеет возможность призвать своих сторонников, а их счет идет на миллионы. Если они массово выступят в его защиту, дело примет достаточно серьезный оборот, — заключил Васильев.