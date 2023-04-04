Дональд Трамп заявил в суде о своей невиновности по 34 пунктам обвинения

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Бывший президент Дональд Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает газета The New York Times.

Бывшему американскому лидеру предъявлено обвинение по 34 пунктам. Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания. Сам бывший президент не делал замечаний и не отвечал на вопросы репортеров перед заседанием, передает газета.

Дональда Трампа арестовали во вторник, 4 апреля. Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

За несколько минут до появления новостей об аресте Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение. Политик заявил, что не может поверить в происходящее с ним.

30 марта прокуратура обвинила Дональда Трампа более чем в 30 эпизодах мошенничества в бизнесе. Адвокат Трампа Джо Такопина 31 марта заявил, что бывший президент США не пойдет на сделку со следствием.