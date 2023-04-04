«Не могу поверить, что это происходит»: Трамп прокомментировал свой арест
За несколько минут до появления новостей об аресте бывшего американского президента Дональда Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение.
— Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке, — написал бывший глава государства.
Трамп также назвал происходящее с ним очень сюрреалистичным и закончил сообщение аббревиатурой «MAGA!» (Make America great again!).
В свою очередь Белый дом сообщил, что правительство США готово к возможным беспорядкам, вызванными арестом Трампа. Также сообщается, что действующий американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой Трампу обвинений, передает ТАСС.
Дональда Трампа арестовали во вторник, 4 апреля. Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него возьмут отпечатки пальцев и доставят на заседание.
30 марта прокуратура обвинила Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам мошенничества в бизнесе.
Адвокат Трампа Джо Такопина 31 марта заявил, что бывший президент США не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. По мнению юриста, вероятность признания вины его клиентом близится к нулю.