«Не могу поверить, что это происходит»: Трамп прокомментировал свой арест

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За несколько минут до появления новостей об аресте бывшего американского президента Дональда Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение.

— Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке, — написал бывший глава государства.

Трамп также назвал происходящее с ним очень сюрреалистичным и закончил сообщение аббревиатурой «MAGA!» (Make America great again!).

В свою очередь Белый дом сообщил, что правительство США готово к возможным беспорядкам, вызванными арестом Трампа. Также сообщается, что действующий американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой Трампу обвинений, передает ТАСС.

Дональда Трампа арестовали во вторник, 4 апреля. Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него возьмут отпечатки пальцев и доставят на заседание.

30 марта прокуратура обвинила Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам мошенничества в бизнесе.

Адвокат Трампа Джо Такопина 31 марта заявил, что бывший президент США не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. По мнению юриста, вероятность признания вины его клиентом близится к нулю.