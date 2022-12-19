Конгрессмен Шифф заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

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Американский конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточное количество оснований для предъявления уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

В понедельник, 19 декабря, комитет проведет одно из своих последних заседаний, на котором, по информации телекомпании CNN, будет принято решение о передаче выводов расследования в Минюст США с рекомендацией привлечь Трампа к ответственности по меньшей мере по трем статьям.

По словам Шиффа, он, как бывший прокурор, думает, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений экс-главе США. Трамп, по его словам, нарушил закон, когда пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы Джо Байдена. На тот момент глава Белого дома требовал от официальных лиц отыскать «несуществующие голоса в свою поддержку» и, наконец, «натравил на Капитолий жаждущую крови толпу».

— Если это не преступление, то ничто не преступление, - сказал Шифф, слова которого приводит РИА Новости.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в середине ноября заявил, что у американцев есть варианты получше, нежели экс-глава государства Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в предстоящих президентских выборах в стране.