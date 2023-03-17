«Слоны» прекратят помогать: когда США радикально изменят позицию по Украине

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Наиболее влиятельные члены Республиканской партии США не видят смысла в дальнейшей помощи Киеву. Через несколько лет они могут прийти к власти, и тогда позиция страны касательно Украины радикально изменится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, наибольший вес в стане «слонов» (так в Штатах называют республиканцев — прим. «ВМ») имеет правое крыло, которое группируется вокруг экс-президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса. Последнего часто называют самым вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

— Они оба уже открыто раскритиковали нынешнюю политику США в отношении Украины, — обращает внимание собеседник «ВМ».

Так, Трамп заявил, что Америке следует умерить поставки оружия для Украины и вести переговоры о мире. А Десантис выступил против поддержки Незалежной, отметив, что у США «есть много жизненно важных национальных интересов».

К такой же позиции все больше склоняются республиканцы в нижней палате Конгресса, отмечает Дробницкий. Например, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин выступила с весьма радикальным для американских политиков заявлением.

— Больше никаких денег Украине. Этой стране нужен мир, а не война, — сказала она.

Как отмечает политолог, риторика республиканцев все больше склоняет американское общественное мнение к тому, что властям следует решать внутренние проблемы страны.

— «Слоны» говорят: в США много проблем — инфляция, экология, напряжение в финансовой системе — банки банкротятся, а вы десятки миллиардов долларов отправляете на Украину. И эта позиция постепенно получает все большую поддержку, — поясняет Дробницкий.

При этом, как полагает политолог, смена курса политики США в отношении Украины, скорее всего, случится не ранее чем через несколько лет.

— На 2023 год финансовая «помощь» Украине из бюджета США уже раскассирована. В 2024 году будут выборы президента. После них к власти, вероятнее всего, придут республиканцы. И вот тогда Штаты наконец примут радикальное политическое решение относительно Украины, — заключил собеседник «ВМ».