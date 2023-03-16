«Экономика США на грани краха?» Что происходит с американскими банками и как это отразится на России

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В течение последней недели потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».

Что происходит в Штатах

С 9 по 12 марта в США закрылись три локальных банка. В каждом случае банкротству предшествовал так называемый набег вкладчиков — из-за возникшего недоверия к финансовой организации они спешно снимали средства со своих счетов.

События развивались следующим образом:

9 марта был ликвидирован банк Silvergate Capital , специализирующийся на работе с криптопроектами. Его активы оценивались в 11 млрд долларов, а число клиентов — около тысячи.

, специализирующийся на работе с криптопроектами. Его активы оценивались в 11 млрд долларов, а число клиентов — около тысячи. 10 марта о банкротстве объявил калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB) — крупнейший кредитор американских IT-стартапов. Этот банк занимал 16-е место по размеру капитализации в США, его активы составляли 212 млрд долларов.

(SVB) — крупнейший кредитор американских IT-стартапов. Этот банк занимал 16-е место по размеру капитализации в США, его активы составляли 212 млрд долларов. 12 марта закрылся нью-йоркский Signature Bank, привлекавший депозиты в цифровых активах. Причем крах банка, как писал Bloomberg, стал неожиданностью для его топ-менеджеров. Активы Signature немногим превышали 110 млрд долларов.

На фоне этого 13 марта акции всех американских банков начали падать. Как заметила газета New York Times (NYT), больше всего пострадали региональные банки — их акции упали на 10–30 процентов. Однако и крупные банки оказались под ударом: Bank of America (–3%), Citigroup (–4%), JPMorgan Chase (–1%).

В тот же день президент США Джо Байден обратился к нации. Он заверил американцев, что «банковская система находится в безопасности». Также Байден пообещал, что рядовые вкладчики, но не инвесторы, получат все свои средства в SVB и Signature Bank.

Почему обвалились банки

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что проблемы в банковской системе США возникли из-за повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В феврале этого года регулятор повысил ставку до максимального за последние 16 лет значения — 4,5–4,75 процента годовых. Именно это привело к негативной цепной реакции.

Вот как выглядит механизм краха банков в США:

ФРС повысила диапазон ставки до 4,5–4,75 процента, чтобы побороть инфляцию. Рост ставки негативно сказался на стоимости долгосрочных облигаций, их привлекательность на рыке резко снизилась. Падение цены таких облигаций создало для американских банков «бумажный убыток». Из-за возросшего недоверия к финансовому положению некоторых банков их клиенты начали забирать свои деньги — «бумажный убыток» стал реальным. Банки начали продавать долгосрочные облигации, чтобы рассчитаться со своими клиентами, но из-за того что облигации уже упали в цене, образовались огромные убытки. Три американских банка (на данный момент) уже не смогли рассчитаться с вкладчиками и стали банкротами.

Как писала NYT, перед риском банкротства оказались небольшие и средние банки с «шаткой» базой клиентов. Однако коллапс трех банков может оказаться началом большого экономического кризиса.

Какие последствия ожидают американскую экономику

После коллапса третьего банка меньше чем за неделю Минфин США, ФРС и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) опубликовали совместное заявление. В нем, в частности, утверждается, что власти «предпринимают решительные действия для защиты экономики США».

Также FDIC пообещала с 13 марта начать делать выплаты пострадавшим вкладчикам. Ведомство страхует каждый депозит в США на сумму до 250 тысяч долларов. Однако из-за специфики банков большая часть размещенных в них депозитов превышает сумму страхования.

Кроме того, SVB и Signarure Bank пойдут на санацию. Часть депозитов их клиентов перейдут во вновь созданные банки.

Между тем коллапс нескольких банков показал, что в банковской системе США назрела огромная дыра. Ее оценивают в 620 млрд долларов. Ряд экспертов полагают, что при дальнейшем повышении ставки ФРС дыра будет продолжать расти. Это может вылиться в полномасштабный экономический кризис.

— Банковский кризис в США действительно может перерасти в глобальный. Все-таки портфели облигаций всех американских банков сильно обесценились. Но, думаю, это произойдет не сейчас, а во втором полугодии 2023 года, — отметил в беседе с «ВМ» экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

В то же время другой собеседник «ВМ» полагает, что говорить о системном банковском кризисе в США пока рано.

— Экономика США на грани краха? Нет. Речь идет всего о трех банках, каждый из которых работал в специфической сфере. Поэтому утверждения о каком-то глобальном обвале еще не уместны, — уверен экономист Михаил Беляев.

Как кризис в США отразится на России

Даже потенциальный коллапс всей банковской системы США затронет Россию лишь по касательной. После начала СВО и последующих за этим санкций почти все связи с западным финансовым сектором разорваны.

— Российские банки никак не пострадают, так что нашим вкладчикам можно спать спокойно, — подчеркивает Разуваев.

Однако рецессия американской экономики, которая неизбежно произойдет в случае глобального кризиса, скажется на стоимости энергоносителей, в том числе на нефти.

— Падение спроса на энергоресурсы в США скажется и на глобальных рынка. Мировые цены на нефть сильно снизятся, и Россия от этого, конечно, проиграет, — отметил эксперт.

Нефть по-прежнему является важным экспортным товаром для России. Так, по данным ФТС, в 2022 году наша страна заработала на продаже сырой нефти и нефтепродуктов почти 400 млрд долларов.