«Экономика США на грани краха?» Что происходит с американскими банками и как это отразится на России
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В течение последней недели потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».
Что происходит в Штатах
С 9 по 12 марта в США закрылись три локальных банка. В каждом случае банкротству предшествовал так называемый набег вкладчиков — из-за возникшего недоверия к финансовой организации они спешно снимали средства со своих счетов.
События развивались следующим образом:
- 9 марта был ликвидирован банк Silvergate Capital, специализирующийся на работе с криптопроектами. Его активы оценивались в 11 млрд долларов, а число клиентов — около тысячи.
- 10 марта о банкротстве объявил калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB) — крупнейший кредитор американских IT-стартапов. Этот банк занимал 16-е место по размеру капитализации в США, его активы составляли 212 млрд долларов.
- 12 марта закрылся нью-йоркский Signature Bank, привлекавший депозиты в цифровых активах. Причем крах банка, как писал Bloomberg, стал неожиданностью для его топ-менеджеров. Активы Signature немногим превышали 110 млрд долларов.
На фоне этого 13 марта акции всех американских банков начали падать. Как заметила газета New York Times (NYT), больше всего пострадали региональные банки — их акции упали на 10–30 процентов. Однако и крупные банки оказались под ударом: Bank of America (–3%), Citigroup (–4%), JPMorgan Chase (–1%).
В тот же день президент США Джо Байден обратился к нации. Он заверил американцев, что «банковская система находится в безопасности». Также Байден пообещал, что рядовые вкладчики, но не инвесторы, получат все свои средства в SVB и Signature Bank.
Почему обвалились банки
Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что проблемы в банковской системе США возникли из-за повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В феврале этого года регулятор повысил ставку до максимального за последние 16 лет значения — 4,5–4,75 процента годовых. Именно это привело к негативной цепной реакции.
Вот как выглядит механизм краха банков в США:
- ФРС повысила диапазон ставки до 4,5–4,75 процента, чтобы побороть инфляцию.
- Рост ставки негативно сказался на стоимости долгосрочных облигаций, их привлекательность на рыке резко снизилась.
- Падение цены таких облигаций создало для американских банков «бумажный убыток».
- Из-за возросшего недоверия к финансовому положению некоторых банков их клиенты начали забирать свои деньги — «бумажный убыток» стал реальным.
- Банки начали продавать долгосрочные облигации, чтобы рассчитаться со своими клиентами, но из-за того что облигации уже упали в цене, образовались огромные убытки.
- Три американских банка (на данный момент) уже не смогли рассчитаться с вкладчиками и стали банкротами.
Как писала NYT, перед риском банкротства оказались небольшие и средние банки с «шаткой» базой клиентов. Однако коллапс трех банков может оказаться началом большого экономического кризиса.
Какие последствия ожидают американскую экономику
После коллапса третьего банка меньше чем за неделю Минфин США, ФРС и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) опубликовали совместное заявление. В нем, в частности, утверждается, что власти «предпринимают решительные действия для защиты экономики США».
Также FDIC пообещала с 13 марта начать делать выплаты пострадавшим вкладчикам. Ведомство страхует каждый депозит в США на сумму до 250 тысяч долларов. Однако из-за специфики банков большая часть размещенных в них депозитов превышает сумму страхования.
Кроме того, SVB и Signarure Bank пойдут на санацию. Часть депозитов их клиентов перейдут во вновь созданные банки.
Между тем коллапс нескольких банков показал, что в банковской системе США назрела огромная дыра. Ее оценивают в 620 млрд долларов. Ряд экспертов полагают, что при дальнейшем повышении ставки ФРС дыра будет продолжать расти. Это может вылиться в полномасштабный экономический кризис.
— Банковский кризис в США действительно может перерасти в глобальный. Все-таки портфели облигаций всех американских банков сильно обесценились. Но, думаю, это произойдет не сейчас, а во втором полугодии 2023 года, — отметил в беседе с «ВМ» экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.
В то же время другой собеседник «ВМ» полагает, что говорить о системном банковском кризисе в США пока рано.
— Экономика США на грани краха? Нет. Речь идет всего о трех банках, каждый из которых работал в специфической сфере. Поэтому утверждения о каком-то глобальном обвале еще не уместны, — уверен экономист Михаил Беляев.
Как кризис в США отразится на России
Даже потенциальный коллапс всей банковской системы США затронет Россию лишь по касательной. После начала СВО и последующих за этим санкций почти все связи с западным финансовым сектором разорваны.
— Российские банки никак не пострадают, так что нашим вкладчикам можно спать спокойно, — подчеркивает Разуваев.
Однако рецессия американской экономики, которая неизбежно произойдет в случае глобального кризиса, скажется на стоимости энергоносителей, в том числе на нефти.
— Падение спроса на энергоресурсы в США скажется и на глобальных рынка. Мировые цены на нефть сильно снизятся, и Россия от этого, конечно, проиграет, — отметил эксперт.
Нефть по-прежнему является важным экспортным товаром для России. Так, по данным ФТС, в 2022 году наша страна заработала на продаже сырой нефти и нефтепродуктов почти 400 млрд долларов.