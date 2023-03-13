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Приметы и советы

Байден обратился к американцам на фоне краха нескольких крупных банков

Евгений Силаев
В мире
Байден обратился к американцам на фоне краха нескольких крупных банков
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден на фоне краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank посоветовал американцам не сомневаться в безопасности банковской системы страны.

— Сегодня благодаря быстрым действиям, предпринятым моей администрацией за последние два дня, американцы могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся, — приводит слова главы государства ТАСС.

Кроме того, Байден обвинил в произошедшем экс-президента США Дональда Трампа. Также он пообещал уволить руководство банков и сообщил, что их инвесторы ничего не получат.

Недавно американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации SVB.

Авторы статьи отметили, что банкротство кредитной организации произошло спустя два дня после того, как в банке приняли экстренные меры по обработке запросов на вывод средств.

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося SVB. По словам предпринимателя, он открыт для этой идеи.

Банки Безопасность Джозеф Байден США
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