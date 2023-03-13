Байден обратился к американцам на фоне краха нескольких крупных банков

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден на фоне краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank посоветовал американцам не сомневаться в безопасности банковской системы страны.

— Сегодня благодаря быстрым действиям, предпринятым моей администрацией за последние два дня, американцы могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся, — приводит слова главы государства ТАСС.

Кроме того, Байден обвинил в произошедшем экс-президента США Дональда Трампа. Также он пообещал уволить руководство банков и сообщил, что их инвесторы ничего не получат.

Недавно американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации SVB.

Авторы статьи отметили, что банкротство кредитной организации произошло спустя два дня после того, как в банке приняли экстренные меры по обработке запросов на вывод средств.

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося SVB. По словам предпринимателя, он открыт для этой идеи.