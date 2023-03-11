«Я открыт для этой идеи»: Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley

Фото: NASA / Bill Ingalls

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter.

— Я открыт для этой идеи, — сообщил Маск.

Таким образом он ответил на комментарий пользователя, предложившего Маску купить SVB и сделать его электронным банком.

Накануне стало известно, что Илон Маск собирается построить собственный город в Техасе. Его планируют возвести на пастбищах рядом с городом Остин. Эти территории прилегают к объектам компании Маска SpaceX и Boring Company. В настоящее время на месте города находятся тренажерный зал, спортивная площадка на открытом воздухе, бассейн и модульные дома.

В апреле прошлого года американский предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках действующего законодательства. Он подчеркнул, что стремится придерживаться политики абсолютной свободы слова.