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Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Евгений Белоусов

В мире
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 25 апреля.

— Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, — говорится в сообщении.

По словам самого Маска, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он особенно подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова.

— Свобода слова — основа демократии, а Twitter — цифровая площадь, где обсуждаются темы, жизненно важные для будущего человечества, — заявил бизнесмен.

Акции Twitter выросли примерно на шесть процентов после этого, передает РИА Новости.

Смена владельца социальной сети Twitter может привести к полной трансформации платформы и ее обновлению. Так прокомментировал «Вечерней Москве» намерение Маска приобрести акции компании управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман. По словам аналитика, социальная сеть сегодня удаляет и редактирует записи, которые не соответствуют ее политике. Эксперт убежден, что при новом владельце ситуация может измениться.

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