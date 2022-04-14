Аналитик рассказал о будущем Twitter, если его акции купит Илон Маск

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Смена владельца социальной сети Twitter может привести к полной трансформации платформы и ее обновлению. Так прокомментировал намерение американского бизнесмена Илона Маска приобрести акции компании управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман.

По словам аналитика, социальная сеть сегодня удаляет и редактирует записи, которые не соответствуют ее политике. Эксперт убежден, что при новом владельце ситуация может измениться:

— Сервис вообще может подвергнуться масштабной трансформации с уклоном в коммерциализацию, коллаборацию с криптовалютой, учитывая, как Маск ее любит. Не стоит забывать, что Маск, прежде всего, бизнесмен, а сервис очень долгое время находился без каких-либо изменений, скажем так, не генерировал новости.

По словам собеседника «ВМ», в последние годы Twitter «как будто застыл на несколько лет», что и привело к падению капитализации:

— Маск может скупить еще медиаактивы и создать большой холдинг с расчетом на виртуальные способы коммуникации, а также произвести инкорпорирование соцсети в Научно-развлекательный центр Тесла-Холл.

Шерман подчеркнул, что на данном этапе давать прогнозы сложно. Однако понятно одно: если сервис и станет частным, то только для того, чтобы затем снова выйти на биржу и получить более высокую капитализацию.

Американский бизнесмен Илон Маск изъявил желание приобрести 100 процентов акций компании Twitter по цене 54,2 доллара за штуку. Уточняется, что на предварительных торгах акции уже подскочили почти на 12 процентов.

11 апреля стало известно, что Маск отказался входить в совет директоров компании Twitter. Информация о том, что бизнесмен присоединится к руководству компании, появилась 5 апреля.