Зерновая сделка — 2023: условия, результаты и выгода

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На этой неделе, 18 марта, истекает зерновая сделка, призванная уберечь мир от глобального продовольственного кризиса. На фоне этого идут активные переговоры о продлении соглашения. Однако в России и на Западе о его результатах отзываются по-разному. Кому выгодна зерновая сделка и что о ней думают в мире — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое зерновая сделка

После 24 февраля экспорт зерна из России и Украины на мировые рынки осложнился. Украинское зерно оказалось заблокированным в трех черноморских портах на юге страны, торговле российским препятствовали западные санкции.

На фоне этого цены на продовольствие в мире подскочили (на долю России и Украины приходится почти 30 процентов общемировой торговли пшеницей), а бедные страны, зависящие от поставок из двух стран, и вовсе оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Чтобы решить проблему, Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля так называемую зерновую сделку. В ней два соглашения:

создание морских коридоров для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного (Черноморская зерновая инициатива);

отмена препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, в том числе зерна и удобрений (Меморандум о взаимопонимании).

В конце октября после украинской атаки на Севастополь Россия ненадолго вышла из сделки. Однако 2 ноября возобновила свое участие в ней, получив от Киева обещание, что морской гуманитарный коридор не будет использоваться в военных целях.

Срок заключенного летом соглашения истек 19 ноября. Но оно было автоматически продлено, как отметили в МИД РФ, «ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон». Последнее на текущий момент соглашение истекает 18 марта.

Каковы результаты зерновой сделки

На Западе и Украине результаты зерновой сделки оценивают позитивно и призывают вновь продлить ее. С таким заявлением уже выступили США, а в Киеве заявили о желании продлить соглашение на неограниченный срок.

С соответствующим призывом также выступил и генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, экспорт российского и украинского зерна имеет «ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты».

По данным ООН на 10 марта 2023 года, благодаря зерновой сделке из Украины вывезли почти 24 млн тонн зерна. Почти половину зерновых грузов составляла кукуруза (49 процентов), 28 процентов — пшеница, еще по пять процентов — подсолнечное масло и жмых. При этом порядка 60 процентов объемов получили пять стран: Китай (5 млн тонн), Испания (4,1), Турция (2,7), Италия (1,8) и Нидерланды (1,5).

Больше всего зерна, согласно статистике ООН, поступило в Европу и Центральную Азию (52,6 процента). В Азиатско-Тихоокеанский регион — 24,8 процента; на Ближний Восток и в Северную Америку — 14,3 процента; в государства, расположенные к югу от Сахары, — всего 2,6 процента.

В России к результатам зерновой сделки относятся со скепсисом. Еще осенью прошлого года в Минсельхозе отметили, что зерновая сделка не помогла нуждающимся государствам, потому что корабли с продовольствием отправляются из украинских портов отнюдь не к ним, а в богатые страны. На эту же проблему в начале ноября обратил внимание президент России Владимир Путин. По его словам, в адрес беднейших стран поступило всего 4 процента зерна.

— Все остальное в основном — 46 процентов — ушло в страны Европейского союза, — сказал глава государства.

Выгодна ли зерновая сделка России

МИД России 3 марта опубликовал заявление по поводу потенциального продления «черноморской инициативы». В нем западные страны обвинили в саботаже второй части сделки.

— На практике до сих пор, через восемь месяцев после заключения, выполняется только одна часть «пакета» — по вывозу украинского продовольствия, — говорится в документе.

При этом позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Россия готова принимать участие в продовольственной сделке при условии равноправного выполнения ее обязательств другими сторонами.

То, что выгодная для России часть сделки не выполняется, в беседе с «ВМ» отметил и доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

— Первая часть сделки, которая касается вывоза украинского зерна, выгодна Украине, потому что позволяет ей свободно расторговывать свои запасы, — сказал он. — А вторая касается того, что ООН и Турция помогают беспрепятственному вывозу российской сельхозпродукции, в том числе минеральных удобрений. Судя по состоянию внутреннего рынка, по второй части сделки еще работать и работать.

Между тем, как отметил собеседник «ВМ», России нужно продавать свою сельхозпродукцию. Наша страна является нетто-экспортером и зерна, и удобрений, то есть производит заведомо больше, чем способна потреблять сама.

В этом смысле России выгодно было бы продлить зерновую сделку, но в обновленном виде — с четко прописанным механизмом, который бы обеспечил российским сельхозтоварам свободный доступ на мировые рынки.

— Никто не накладывал санкции на российское зерно и удобрения, но ограничения, налагаемые в других сферах — банковском бизнесе и транспорте, — торговле не способствуют. Между тем в договоре прописано, что любая операция с ними не должна подвергаться никаким ограничениям. Вот этого и нужно добиваться, — заключил Холод.