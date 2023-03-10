Как Россия получила 50 зданий в Праге и почему Чехия требует за них деньги
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Чехия собирается потребовать от России заплатить за аренду земельных участков в Праге. Сумма компенсации может составить десятки миллионов крон. О каких землях идет речь, на каких условиях Россия их получила и будет ли за них платить — в материале «Вечерней Москвы».
О каких землях идет речь
По данным местных СМИ, правительство Чехии собирается отменить договоры, заключенные с Советским Союзом в 1970–1986 годах. По ним в безвозмездное пользование советской дипломатической миссии перешло более 40 земельных участков в Праге. После 1991 года эти земли унаследовала Россия как правопреемница СССР.
На данный момент в распоряжении российского МИД около 50 зданий. В основном они расположены в пражских районах Бубенеч и Стрешовице. Как отмечает газета Seznam Zpráv, чешские власти хотят снять дипломатический статус с большинства из них. В таком случае России придется платить за них аренду либо покинуть их. В безвозмездном пользовании российской дипмиссии хотят оставить всего несколько зданий: посольство, консульство, резиденцию посла и Русским дом в Праге.
Более того, Минфин Чехии намеревается потребовать от России компенсацию за «необоснованное обогащение» на дипсобственности. Речь может идти о сумме в размере 50 миллионов чешских крон (порядка 2,1 миллиона евро).
Что говорит международное право
В Венской конвенции о дипломатических сношениях указано, что здания дипмиссии и прилегающие к ним участки земли неприкосновенны и предоставляются в безвозмездное пользование.
Однако в документе также утверждается, что такие здания не могут использоваться в целях, не имеющих отношения к диппредставительствам. Чешские же власти (в частности, депутат от партии TOP 09 Ондржей Коларж) заявили, что Россия использует их для «ведения коммерческой деятельности», сдавая многоквартирные дома в аренду частным лицам.
Таким образом, формальное основание для снятия дипстатуса может быть найдено.
Будет ли Россия платить
Предложение по запросу с России арендной платы еще не вносилось. По данным газеты Lidové noviny, глава МИД Чехии Ян Липавский отложил этот вопрос «ввиду сложности всего дела, требующего дополнительной правовой оценки».
В беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что в случае, если Чехия все же потребует от России платить аренду, это может быть расценено как шаг к обострению.
— Это такой путь к разрыву дипотношений, — говорит он. — По сути, это уже позиция Чехии, которая никак не может пережить 1968 год и все еще боится Россию.
По мнению политолога, России не следует выплачивать какие-либо компенсации по ранее заключенным с Чехией договорам.
— Думаю, что есть смысл свернуть все вместе с посольством. Хотят чехи, чтобы в их стране не было русского посольства, — пусть не будет. Им же хуже. Вот Карловы Вары уже фактически закрыты, потому что без русских туристов они никому не нужны, — заключил Журавлев.