Чехия решила потребовать у России плату за пользование землей по советским договорам

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Более 40 лет назад Советский Союз получил разрешение на использование земельных участков в Чехии для дипломатических миссий. Об этом сообщает портал Seznam zpravy.

Теперь же правительство страны хочет потребовать от России плату за аренду данных территорий. Издание утверждает, что в Министерстве иностранных дел Чехии уже подсчитали сумму долга: речь идет о десятках миллионов крон.

Точную сумму и детали сделки в чешском внешнеполитическом ведомстве не раскрыли. России придется выплатить данные средства, когда переданные СССР участки и здания лишатся статуса миссии, передает Seznam zpravy.

Весной 2022 года МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» России и «не используются в дипломатических целях».

Отмечается, что данное решение было принято в связи с «диспаритетом объема имущества, принадлежащего России в польско-российских отношениях» и «отсутствием перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем».