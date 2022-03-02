МИД Польши начал изымать российскую недвижимость в Варшаве

Фото: gov.pl / Tymon Markowski / MSZ

МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» России и «не используются в дипломатических целях». Об этом сообщается во вторник, 1 марта, на сайте ведомства.

Речь идет о зданиях на улице Собеского, 100 (заброшенное здание — прим. «ВМ») и улице Келецкая, 45 (средняя школа при посольстве РФ в Польше — прим. «ВМ» ).

Отмечается, что данное решение было принято в связи с «диспаритетом объема имущества, принадлежащего России в польско-российских отношениях» и «отсутствием перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем».

Прокуратура Польши инициировала следствие из-за «военного нападения» на Украину. Об этом заявил глава республиканского минюста и генпрокурор Збигнев Зебро во вторник, 1 марта. Варшава в рамках дела процессуально задокументирует все события, уточнил он.