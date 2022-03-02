Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Польши начал изымать российскую недвижимость в Варшаве

Юлия Курганова

В мире
МИД Польши начал изымать российскую недвижимость в Варшаве
Фото: gov.pl / Tymon Markowski / MSZ

МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» России и «не используются в дипломатических целях». Об этом сообщается во вторник, 1 марта, на сайте ведомства.

Речь идет о зданиях на улице Собеского, 100 (заброшенное здание — прим. «ВМ») и улице Келецкая, 45 (средняя школа при посольстве РФ в Польше — прим. «ВМ» ).

Отмечается, что данное решение было принято в связи с «диспаритетом объема имущества, принадлежащего России в польско-российских отношениях» и «отсутствием перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем».

Прокуратура Польши инициировала следствие из-за «военного нападения» на Украину. Об этом заявил глава республиканского минюста и генпрокурор Збигнев Зебро во вторник, 1 марта. Варшава в рамках дела процессуально задокументирует все события, уточнил он.

Читайте также:
Польша МИД РФ здание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте