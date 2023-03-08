Генсек ООН Гутерриш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

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Действие зерновой сделки необходимо продлить после 18 марта. Об этом в среду, 8 марта, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море в соответствии с целями инициативы, — заявил Гутерриш, чьи слова приводит ТАСС.

По словам генсека, поставки российского и украинского зерна имеют ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и продуктовых цен. Кроме того, Гутерриш заявил, что в рамках сделки из портов Украины было вывезено 23 миллиона тонн зерна.

5 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия продолжения зерновой сделки. По ее словам, все участники договоренности должны в равной мере исполнять свои обязанности.

Также в МИД России заявили, что зерновая сделка, согласно которой Украине предоставляется возможность вывозить зерно для продажи в нуждающиеся страны, не выполняется. В ведомстве обозначили, что США и страны ЕС не волнует положение дел в небогатых государствах. О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.