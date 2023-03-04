«Хорошая возможность заработать»: политолог Светов рассказал, кому выгодна зерновая сделка

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В пресс-службе МИД России сообщили, что зерновая сделка, согласно которой Украине предоставляется возможность вывозить зерно для продажи в нуждающиеся страны, не выполняется. В ведомстве обозначили, что США и страны ЕС не волнует положение дел в небогатых государствах. О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Как отметил эксперт, смысл зерновой сделки изначально заключался в том, чтобы Украина могла заработать на продаже своего зерна и просить меньше денег у ЕС и США.

По его словам, ситуация с зерновой сделкой напоминает картину с Минскими соглашениями.

— Зерновая сделка не работает по той же причине, по которой не работали Минские соглашения. Россия, ДНР и ЛНР хотели, чтобы были подписаны соглашения, которые избавят жителей ДНР и ЛНР от бомбежек и обстрелов и позволят учесть мнение этих людей насчет их будущего на Украине. Другая сторона (Франция, Германия и Украина) с самого начала была настроена на то, чтобы это использовать для решения своих задач. Как откровенно сказала Ангела Меркель — чтобы Украина перевооружилась и была готова к сражениям с Россией, — рассказал политолог.

По словам Светова, если изначально предполагалось, что зерно с Украины пойдет в бедные страны Африки, то по факту значительная его часть отправилась в Евросоюз. Кроме того, теперь России предлагают расширить количество портов, из которых могут идти поставки. При этом данные России обещания (в частности, о разблокировке удобрений в портах Европы) не были выполнены, подчеркнул эксперт.

По словам собеседника «ВМ», зерновая сделка для России оказалась не только бессмысленной, но и опасной.

— Смысл этой сделки для России не совсем понятен. Помимо прочего, стоит вспомнить, что именно тот фарватер, который был открыт для судов, вывозящих зерно с Украины, использовался для атаки украинских беспилотников на Крым. Есть мнение, что этим же путем была перевезена взрывчатка, которую потом использовали для подрыва Крымского моста, — предположил эксперт.

По словам собеседника «ВМ», гарантами зерновой сделки выступают Турция и ООН. Для Турции это хорошая возможность заработать, а для ООН — повысить свой авторитет, пояснил политолог.

Как отметил специалист, срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Пока непонятно, будет ли Россия ее продлевать, заключил Светов.