МИД: Запад саботирует выполнение договоренностей по зерновой сделке

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Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает, поскольку представители западных государств саботируют выполнение меморандума Россия — ООН. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе российского МИД.

— Вынуждены констатировать — предложенный (генсеком ООН — прим. «ВМ») Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает, — говорится в сообщении.

В опубликованном отчете внешнеполитического ведомства говорится, что властям США и ЕС «нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН». Ведомство отмечает, что политические элиты Запада давно и упорно пытаются превратить данное соглашение «в послушный инструмент обслуживания своих целей».

Министерство напомнило, что через восемь месяцев после заключения Стамбульских договоренностей выполняется только одна часть «пакета» — по вывозу украинского продовольствия, передает официальный сайт МИД.

27 февраля сообщалось, что Турция и ООН могут потребовать твердых гарантий от Запада по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки.