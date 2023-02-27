Турция и ООН могут потребовать гарантий от Запада по зерновой сделке

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Турция и Организация Объединенных Наций (ООН) могут потребовать твердых гарантий от Запада по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

— На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано, — отметил он.

Такого рода решение поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы, сообщает агентство.

Также стало известно о возможных переговорах по продлению зерновой сделки в ближайшие дни. Как уточняется, диалог будет непростым, однако стороны над этим работают.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным относительно экспорта черноморского зерна «беспокоят некоторых», однако этот процесс продолжится, несмотря ни на что. По словам турецкого лидера, его страна занимается доставкой черноморского зерна по всему миру.