Эрдоган заявил, что «некоторых» беспокоит зерновая сделка с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным относительно экспорта черноморского зерна «беспокоят некоторых», однако этот процесс продолжится, не смотря ни на что. Об этом он заявил в воскресенье во время общения с молодежью в городе Айдын.

По словам турецкого лидера, его страна занимается доставкой черноморского зерна по всему миру. Российский президент предложил Эрдогану отправлять зерно, чтобы Турция перерабатывала его в муку и отправляла в бедные страны. Анкара согласилась на такие условия и начала работу в этом направлении.

— Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно, — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

По мнению президента Турции, в настоящее время в мировой политике никто не ведет «честные и прямые переговоры» с Владимиром Путиным, кроме самого Эрдогана. При этом турецкий лидер ведет их еще и с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что позволяет думать о возможности посредничества при проведении переговоров между Москвой и Киевом.

До этого турецкий лидер назвал уважительными и честными взаимоотношения с российским коллегой Владимиром Путиным и между двумя государствами в целом.