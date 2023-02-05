Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эрдоган заявил, что «некоторых» беспокоит зерновая сделка с Россией

Егор Провоторов
В мире
Эрдоган заявил, что «некоторых» беспокоит зерновая сделка с Россией
Фото: shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным относительно экспорта черноморского зерна «беспокоят некоторых», однако этот процесс продолжится, не смотря ни на что. Об этом он заявил в воскресенье во время общения с молодежью в городе Айдын.

По словам турецкого лидера, его страна занимается доставкой черноморского зерна по всему миру. Российский президент предложил Эрдогану отправлять зерно, чтобы Турция перерабатывала его в муку и отправляла в бедные страны. Анкара согласилась на такие условия и начала работу в этом направлении.

— Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно, — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

По мнению президента Турции, в настоящее время в мировой политике никто не ведет «честные и прямые переговоры» с Владимиром Путиным, кроме самого Эрдогана. При этом турецкий лидер ведет их еще и с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что позволяет думать о возможности посредничества при проведении переговоров между Москвой и Киевом.

До этого турецкий лидер назвал уважительными и честными взаимоотношения с российским коллегой Владимиром Путиным и между двумя государствами в целом.

сделка Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Эрдоган Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте