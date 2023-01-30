Эрдоган назвал уважительными и честными отношения с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 января, назвал уважительными и честными взаимоотношения с российским коллегой Владимиром Путиным и между двумя государствами в целом.

По его словам, у Турции есть уважение и доверие в отношениях с Россией. Выступая перед молодежью в городе Биледжик, Эрдоган заявил, что все просьбы Анкары относительно Татарстана, Дагестана и «всех этих регионов» находят ответ в Москве.

Турецкий лидер напомнил, что со стороны других государств было «много угроз», связанных с темой покупки комплексов С-400 у России. Однако, несмотря на них, республика купила эти системы, которые «теперь в кармане» у Анкары.

В начале декабря прошлого года Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным выразил надежду, что конфликт на Украине закончится как можно скорее. Также турецкий лидер заявил, что благодаря совместным усилиям Москвы и Анкары была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна. В планах правительств — продолжить работу над экспортом других продуктов питания и товаров.