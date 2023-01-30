Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эрдоган назвал уважительными и честными отношения с Путиным

Егор Провоторов
В мире
Эрдоган назвал уважительными и честными отношения с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 января, назвал уважительными и честными взаимоотношения с российским коллегой Владимиром Путиным и между двумя государствами в целом.

По его словам, у Турции есть уважение и доверие в отношениях с Россией. Выступая перед молодежью в городе Биледжик, Эрдоган заявил, что все просьбы Анкары относительно Татарстана, Дагестана и «всех этих регионов» находят ответ в Москве.

Турецкий лидер напомнил, что со стороны других государств было «много угроз», связанных с темой покупки комплексов С-400 у России. Однако, несмотря на них, республика купила эти системы, которые «теперь в кармане» у Анкары.

В начале декабря прошлого года Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным выразил надежду, что конфликт на Украине закончится как можно скорее. Также турецкий лидер заявил, что благодаря совместным усилиям Москвы и Анкары была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна. В планах правительств — продолжить работу над экспортом других продуктов питания и товаров.

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте