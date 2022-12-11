Эрдоган и Путин обсудили по телефону двусторонние отношения и зерновую сделку

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в рамках которых они обсудили двусторонние отношения и реализацию зерновой сделки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации турецкого лидера в воскресенье, 11 декабря.

— В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом, — говорится в сообщении.

В процессе диалога турецкий президент заявил, что благодаря совместным усилиям была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна. В планах правительств продолжить работу над экспортом других продуктов питания и товаров. Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что конфликт на Украине закончится как можно скорее, передает РИА Новости.

Последний телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным прошел 18 ноября. В процессе беседы они обсудили создание на турецкой территории крупного «газового хаба» и продленную зерновую сделку.