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«Особая позиция»: четыре причины, почему Запад не смог настроить мир против России

Илья Ашуров

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В мире
«Особая позиция»: четыре причины, почему Запад не смог настроить мир против России
Фото: president.gov.ua

Страны коллективного Запада не смогли убедить весь остальной мир занять антироссийскую позицию. Об этом уже открыто пишут мировые СМИ. Например, соответствующие заметки недавно появились в британской Financial Times и испанской El Pais.

О четырех причинах, объясняющих, почему Запад не смог настроить мир против России, «Вечерней Москве» рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, самое простое объяснение отказа глобального Юга (под ним понимаются почти все страны, не входящие в группу коллективного Запада и расположенные в Африке, Латинской Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке — прим. «ВМ») выступить против России связано с нежеланием разрывать экономические связи с нашей страной. Прежде всего речь идет о поставках из России, в том числе продовольствия и минеральных удобрений. Жертвовать этим «южане» не хотят.

Еще одна причина — политика двойных стандартов, которую исповедует Запад.

— Весь мир понимает, что Запад не обращает внимания на многие мировые конфликты. И, более того, несет часть ответственности за развязывание конфликтов, скажем, в Ливии, Ираке, Сирии, — говорит Кортунов. — А вот к Украине особое отношение. Посмотрите, например, на разницу в отношении к украинским и сирийским беженцам.

Кроме того, странам, находящимся за контуром Запада, не нравятся его попытки представить конфликт на Украине как противостояние либеральных западных режимов (демократий) с деспотическим режимом Востока (автократией).

— Поскольку на глобальном Юге далеко не все страны подходят под западный критерий демократии, то смысла в том, чтобы поддерживать западный нарратив, для них нет, — объясняет эксперт.

Наконец, четвертая и, вероятно, самая важная причина: коллективный Запад не воспринимает страны остального мира как равных партнеров. Им не предлагается обсудить проблемы вокруг Украины и выработать какую-либо общую линию. Вместо этого от развивающихся стран требуют занять позицию, которая принята без их участия.

— Вот такая традиционная западная парадигма, когда источником решений остается большая группа стран на Западе, а выполнять решения надо всем. Понятно, что это не очень нравится и не вызывает особого энтузиазма. Поэтому вполне логично, что страны глобального Юга занимают особую позицию, — заключил Кортунов.

Напомним, в мае 2021 года правительство России утвердило список недружественных государств. Впоследствии он несколько раз расширялся. На данный момент в этот список входят более 50 стран, в том числе все страны Евросоюза, США, Канада, Швейцария и Япония.

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