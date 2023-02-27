El Pais: Запад не смог убедить мир в своей позиции по украинскому вопросу

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Мировая реакция на спецоперацию на Украине стала неприятным открытием для Запада, который игнорирует мнение остальных стран. Об этом заявила колумнист Мариам Мартинес-Баскуньян в статье для El Pais.

— Риторика президента США Джо Байдена, выставляющего украинский конфликт как борьбу демократий и автократий, а себя — как защитника «свободного мира», чужда огромной части мира, именуемой «глобальным Югом», — отмечается в материале.

Украинский конфликт стал унизительным опытом для лидеров стран Запада, так как у тех, кто не присоединился к их устремлениям, обнаружилась растущая международная значимость. Например, Бразилия разработала мирный план урегулирования конфликта, а Турция не стала присоединяться к антироссийским санкциям. В свою очередь Китай продолжает сохранять торговые связи с РФ и предлагает мирный план, пишет EP.

По итогам встречи министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки» 25 февраля Индия сообщила о разных взглядах на спецоперацию России на Украине среди членов G20. В опубликованном сообщении говорится, что большинство участников «Большой двадцатки» осуждают спецоперацию и ее влияние на мировую экономику.