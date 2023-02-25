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Индия призвала к мирному урегулированию конфликта на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Индия призвала к мирному урегулированию конфликта на Украине
Фото: Pixabay

По итогам встречи министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки» Индия сообщила о разных взглядах на спецоперацию России на Украине среди членов G20. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Минфина Индии.

В опубликованном сообщении говорится, что большинство участников «Большой двадцатки» осуждают спецоперацию и ее влияние на мировую экономику.

Также члены G20 отметили «человеческие страдания», произошедшие за период СВО. Однако некоторые министры высказали иной взгляд на ситуацию.

Индия, в свою очередь, подчеркивает недопустимость применения ядерного оружия на Украине и призывает к мирному урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Генассамблея ООН приняла подготовленную странами Запада резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

За этот документ проголосовало 141 государство, 7 были против, 32 воздержались. Против голосовали Россия, Белоруссия, Эритрея, Северная Корея, Сирия, Мали, Никарагуа.

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