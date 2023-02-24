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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Фото: twitter/RussiaUN

Генассамблея ООН приняла подготовленную странами Запада антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

За этот документ проголосовало 141 государство, 7 были против, 32 воздержались. Против голосовали РФ, Белоруссия, Эритрея, Северная Корея, Сирия, Мали, Никарагуа. Среди воздержавшихся оказались Казахстан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Вьетнам, КНР, Индия, Куба, Иран, Пакистан, ЮАР, Эфиопия и несколько других стран. Сербия и Венгрия поддержали резолюцию.

Согласно резолюции, ГА подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

В резолюции отмечается, что ГА ООН подтверждает свою приверженность единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Документ требует от России немедленно вывести свои войска с Украины и прекратить удары по критически важной инфраструктуре страны. Аналогичных призывов к украинским властям в тексте не содержится, сообщает РИА Новости.

Это уже шестая антироссийская резолюция, которая была принята ГА ООН с начала специальной военной операции. Документ не носит обязательного характера.

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