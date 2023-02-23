Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нуланд сообщила, что США объявят о новом пакете санкций против РФ 24 февраля

Евгений Жуков
В мире
Нуланд сообщила, что США объявят о новом пакете санкций против РФ 24 февраля
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Соединенные Штаты объявят о новом пакете антироссийских санкций в пятницу, 24 февраля. Об этом сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью изданию Washington Post.

Она также добавила, что ограничения будут введены в том числе против китайских компаний, которые, по оценке военно-политического руководства Штатов, «совершают действия для обхода санкций».

Нуланд подчеркнула, что новый пакет рестрикций будет объявлен не только Вашингтоном, но и всей группой «Большой семерки», передает РИА Новости.

Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и российского военно-промышленного комплекса. Агентство Bloomberg уточнило, что Вашингтон совместно со своими союзниками сосредоточится на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи России со стороны третьих стран.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что в годовщину начала специальной военной операции Белый дом попытается принять «рекордную» антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. По его словам, это может стать тем «великим событием», о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте