Нуланд сообщила, что США объявят о новом пакете санкций против РФ 24 февраля

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Соединенные Штаты объявят о новом пакете антироссийских санкций в пятницу, 24 февраля. Об этом сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью изданию Washington Post.

Она также добавила, что ограничения будут введены в том числе против китайских компаний, которые, по оценке военно-политического руководства Штатов, «совершают действия для обхода санкций».

Нуланд подчеркнула, что новый пакет рестрикций будет объявлен не только Вашингтоном, но и всей группой «Большой семерки», передает РИА Новости.

Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и российского военно-промышленного комплекса. Агентство Bloomberg уточнило, что Вашингтон совместно со своими союзниками сосредоточится на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи России со стороны третьих стран.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что в годовщину начала специальной военной операции Белый дом попытается принять «рекордную» антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. По его словам, это может стать тем «великим событием», о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.