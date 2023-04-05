Трамп сделал заявление в Сети после судебного слушания в Нью-Йорке

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал шокирующими прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности.

— Слушание было шокирующим для многих, и не было «сюрпризов», следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано мной не было, — написал он в соцсети Truth Social.

Политик сообщил, что приземлился во Флориде и планирует выступить с заявлением в своей резиденции в Мар-а-Лаго в 20:15 по восточному времени (03:15 по московскому времени), передает РИА Новости.

4 апреля экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон вспомнил советского деятеля Лаврентия Берию, комментируя обвинения против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

4 апреля с Дональда Трампа сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетит в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.