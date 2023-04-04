CNN: С Дональда Трампа сняли арест

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С бывшего президента США Дональда Трампа сняли арест. Об этом сообщает во вторник, 4 апреля, телеканал CNN.

Вышедший из-под ареста президент покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетит в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против Дональда Трампа утверждается, что бывший президент был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.

Прокуратура утверждала, что Трамп был частью незаконного плана по сокрытию негативной информации, включая нелегальный платеж в размере 130 тысяч долларов. Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря, передает телеканал.

Дональда Трампа арестовали во вторник, 4 апреля. Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

За несколько минут до появления новостей об аресте Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение. Политик заявил, что не может поверить в происходящее с ним.

В суде Трамп заявил, что не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.