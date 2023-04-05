«Был бы человек, а статья найдется»: Болтон процитировал Берию, комментируя обвинения против Трампа

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон вспомнил советского деятеля Лаврентия Берию, комментируя обвинения против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

— Моя первая мысль была о Лаврентии Берии, экс-главе НКВД в советское время, который однажды сказал Иосифу Сталину: «Был бы человек, а статья найдется», — высказался он на канале CNN.

4 апреля с Дональда Трампа сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетит в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

За несколько минут до появления новостей об аресте Трампа он успел разместить в соцсети TruthSocial сообщение. Политик заявил, что не может поверить в происходящее с ним.

В суде Трамп сказал, что не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.