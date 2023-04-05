Трамп после предъявления ему обвинений заявил, что Америка катится в ад

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что Америка «катится в ад».

— Результаты президентских выборов в 2020 году могли быть в нашу пользу. Не в мою, а в нашу — поскольку страна катится в ад, — сказал он, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как ранее посетил суд в Нью-Йорке, где ему были предъявлены обвинения в фальсификации деловых документов, передает РИА Новости.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вспомнил советского деятеля Лаврентия Берию, комментируя обвинения против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

4 апреля с Дональда Трампа сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетит в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.