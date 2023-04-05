Fox News: Трампу по предъявленным обвинениям грозит 136 лет тюрьмы
Максимально возможное наказание, которое грозит бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу по совокупности предъявленных ему обвинений, составляет 136 лет лишения свободы. Об этом сообщил канал Fox News.
— Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюрьмы. Но фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы Трамп был осужден по любому или по всем пунктам обвинения, — сказано в статье.
Отмечается, что фальсификация деловых документов, которую инкриминируют политику, считается проступком в соответствии с законами Нью-Йорка, но поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в 4 года в случае попытки скрыть другое преступление.
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон вспомнил советского деятеля Лаврентия Берию, комментируя обвинения против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.
4 апреля с Дональда Трампа сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетит в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.