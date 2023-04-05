Fox News: Трампу по предъявленным обвинениям грозит 136 лет тюрьмы

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Максимально возможное наказание, которое грозит бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу по совокупности предъявленных ему обвинений, составляет 136 лет лишения свободы. Об этом сообщил канал Fox News.

— Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюрьмы. Но фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы Трамп был осужден по любому или по всем пунктам обвинения, — сказано в статье.

Отмечается, что фальсификация деловых документов, которую инкриминируют политику, считается проступком в соответствии с законами Нью-Йорка, но поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в 4 года в случае попытки скрыть другое преступление.

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон вспомнил советского деятеля Лаврентия Берию, комментируя обвинения против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

4 апреля с Дональда Трампа сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетит в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.