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Приметы и советы

В Кремле допустили слежку США за Зеленским

Никита Худяков
Общество
В Кремле допустили слежку США за Зеленским
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Нельзя исключать, что США давно следят как за президентом Украины Владимиром Зеленским, так и за лидерами других стран. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Этого нельзя исключать, вы видели, действительно, утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают, — сказал он.

Песков отметил, что США давно начали следить за лидерами других стран, особенно европейских. По его словам, такая информация неоднократно вызывала скандалы, передает ТАСС.

10 апреля телеканал CNN заявил, что США шпионили за Зеленским. Отмечалось, что украинские чиновники разочарованы подобной информацией.

7 апреля издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов США об Украине, о КНР и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске. Бумаги датированы концом февраля — началом марта. В них говорится, как военное командование ВСУ оценивало обстановку в Артемовске на тот момент.

Украина Дмитрий Песков Владимир Зеленский США
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