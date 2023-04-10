CNN: США шпионили за Зеленским

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США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на секретные документы Пентагона.

— Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский чиновники разочарованы утечкой информации.

7 апреля издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов США об Украине, о КНР и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске. Бумаги датированы концом февраля — началом марта. В них говорится, как военное командование ВСУ оценивало обстановку в Артемовске на тот момент.

Секретные сведения не очень оберегает и американский президент Джо Байден. Вокруг него недавно разразился огромный скандал. «Сонный Джо» хранил секретные документы в гараже своего дома. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок, разбирались в материале «Вечерней Москвы».