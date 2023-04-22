Times: Украине в мае грозит потеря контроля над небом

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за дефицита зенитных боеприпасов могут в мае потерять контроль над небом, уступив преимущество армии России. Об этом заявила британская газета The Times со ссылкой на утекшие в интернет документа Пентагона.

В материале говорится, что слитые файлы выявили уязвимые места в армии Украины, чем вызвали тревогу у союзников страны. Также издание сообщает, что в распоряжении ВСУ на сегодняшний день имеется недостаточное количество зенитных боеприпасов.

По этой причине Киев может «потерять контроль над своим небом, уступив России, уже в следующем месяце», передает Times.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Какие еще документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».