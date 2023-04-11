WP: США усомнились в успехе контрнаступления Украины

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В Соединенных Штатах Америки не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США.

По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Проблемы Украины с сосредоточением боеприпасов, войск и техники могут не оправдать изначальные ожидания Киева от запланированного контрнаступления, пишет Washington Post.

Согласно секретным документам американских разведчиков, датированным еще февралем, Вооруженные силы Украины имеют значительные недостатки в формировании сил и обеспечения. Операция по контрнаступлению может привести только к «незначительным территориальным приобретениям». Washington Post, ссылаясь на документы, пишет, что стратегия украинских войск заключается в возвращении территорий на востоке и продвижении на юг.

В издании добавили, что негативная оценка разведчиков США подкреплена оценкой Национального совета по разведке.

Какие еще документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».