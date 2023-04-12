WP: Контрнаступление украинских войск отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов

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Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает газета Washington Post.

— Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию.... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это усилило опасение создания «тупиковой ситуации», передает Washington Post.

В Соединенных Штатах Америки не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом ранее написало американское издание Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Любые попытки ВСУ начать контрнаступление и битву за Крым обернутся для них тяжелыми последствиями. Об этом 10 апреля сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на данные спутниковых фото. Аналитики считают, что военно-политическому руководству Украины предстоит столкнуться с серьезными трудностями, так как подразделения РФ активным образом занимаются защитой региона.