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Al Jazeera: ВСУ предстоит тяжелая битва за Крым

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Al Jazeera: ВСУ предстоит тяжелая битва за Крым
Фото: Unsplash

Любые попытки украинской армии начать контрнаступление и битву за Крымский полуостров обернутся для ВСУ тяжелыми последствиями. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Аналитики предполагают, что военно-политическому руководству Украины предстоит столкнуться с серьезными трудностями, поскольку подразделения России активным образом занимаются защитой региона: создают оборонительные укрепления, преодолеть которые будет непросто.

Изучение полученных фотоматериалов показало, что в период с февраля по март текущего года границы полуострова и прилегающие районы были превращены в цельный укрепленный барьер.

В материале говорится, что в Крыму была сооружена разветвленная сеть траншей, проходящая через приграничные населенные пункты полуострова, а также были расширены территории нескольких важных военных баз.

По мнению авторов телеканала, российские укрепления обустроены таким образом, чтобы при необходимости удержать наземное наступление противника как с северного направления, так и с южного, передает Al Jazeera.

Украинские войска могут начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Союзники Киева придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления, а также наращивания среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины, отметил он.

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