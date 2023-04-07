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Блинкен заявил о возможности контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Блинкен заявил о возможности контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
Фото: flickr/statephotos

Украинская армия может начать контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

— Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев, — сказал он.

По его словам, украинские партнеры придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления украинских военных, а также наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины, передает n-tv.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет «захватить» Крымский полуостров за пять–семь месяцев, после чего разрушит мост через Керченский пролив и будет стремиться искоренить там все российское. По его словам, если живущие в Крыму люди не захотят жить по украинским законам, то в таком случае они должны будут покинуть территорию полуострова.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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