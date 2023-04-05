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Советник президента Украины Подоляк: Киев захватит Крым за пять–семь месяцев

Евгений Жуков
В мире
Советник президента Украины Подоляк: Киев захватит Крым за пять–семь месяцев
Фото: Unsplash

Украина сможет «захватить» Крымский полуостров за пять–семь месяцев, после чего разрушит мост через Керченский пролив и будет стремиться искоренить там все российское. С таким заявлением в среду, 5 апреля, выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское, — уточнил украинский чиновник.

Подоляк также рассказал, что если живущие в Крыму люди не захотят жить по украинским законам, то в таком случае они должны будут покинуть территорию полуострова, передают «Известия».

Подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис ранее заявил, что намерения президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу украинских войск.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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