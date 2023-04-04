В США заявили, что планы Зеленского по захвату Крыма приведут к краху ВСУ

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Намерения президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу украинской армии. Такой вывод сделал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

— Если Украина продолжит подталкивать своих солдат к наступательным ударам и откажется рассматривать любые варианты мирного урегулирования, в результате которых часть территории останется под контролем России, существует вероятность того, что украинская армия как институт может развалиться, — отметил Дэвис.

Он также добавил, что украинская армия не имеет необходимого количества боеспособных бойцов, а любые активные наступательные боевые действия, вне зависимости от их результата, обернутся невосполнимыми потерями.

По мнению Дэвиса, без «прямой интервенции сухопутных войск НАТО» Киев не обладает должным потенциалом, чтобы захватить «когда-либо Крым и Донбасс», говорится в статье.

В начале марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят группировку для наступления на юге. Он добавил, что противник планирует выйти к побережью Азовского моря и отрезать сухопутный путь к Крыму.