Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США заявили, что планы Зеленского по захвату Крыма приведут к краху ВСУ

Евгений Жуков
В мире
В США заявили, что планы Зеленского по захвату Крыма приведут к краху ВСУ
Фото: Unsplash

Намерения президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу украинской армии. Такой вывод сделал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

— Если Украина продолжит подталкивать своих солдат к наступательным ударам и откажется рассматривать любые варианты мирного урегулирования, в результате которых часть территории останется под контролем России, существует вероятность того, что украинская армия как институт может развалиться, — отметил Дэвис.

Он также добавил, что украинская армия не имеет необходимого количества боеспособных бойцов, а любые активные наступательные боевые действия, вне зависимости от их результата, обернутся невосполнимыми потерями.

По мнению Дэвиса, без «прямой интервенции сухопутных войск НАТО» Киев не обладает должным потенциалом, чтобы захватить «когда-либо Крым и Донбасс», говорится в статье.

В начале марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят группировку для наступления на юге. Он добавил, что противник планирует выйти к побережью Азовского моря и отрезать сухопутный путь к Крыму.

Украина Крым Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте